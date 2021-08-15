Почеттино высказался о том, что болельщики «ПСЖ» освистали Мбаппе перед матчем со «Страсбуром»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о том, что болельщики парижан освистали форварда Килиана Мбаппе перед матчем 2-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (4:2).

«Я не слышал свиста от болельщиков. Я доволен Килианом. Он сфокусирован на своей работе, делает то, что должен. Мбаппе провел отличный матч, ему нужно продолжать в том же духе», — приводит L'Equipe слова Почеттино.

Болельщики освистали Мбаппе во время объявления составов. Фанаты «ПСЖ» недовольны ситуацией с переговорами по продлению контракта с 22-летним французом, который истекает в июне 2022 года. Сообщается, что футболист может перейти в «Реал».