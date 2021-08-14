Болельщики освистали Мбаппе во время объявления состава «ПСЖ»

Нападающий Киллиан Мбаппе попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Страсбура». Правда, во время объявления фамилий игроков, болельщики на стадионе в Париже освистали Мбаппе.

Ранее появилась информация, что переговоры по контракту Мбаппе — приоритет для «ПСЖ», которому важно удержать форварда до ЧМ-2022, это и вопрос имиджа, и спортивных амбиций.

Однако 22-летний франуцз отказывает подписывать новое соглашение и склоняется к переходу в «Реал».