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Болельщики освистали Мбаппе во время объявления состава «ПСЖ»

21:28
Киллиан Мбаппе. Фото AFP
Киллиан Мбаппе. Фото AFP
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Нападающий Киллиан Мбаппе попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Страсбура». Правда, во время объявления фамилий игроков, болельщики на стадионе в Париже освистали Мбаппе.

Ранее появилась информация, что переговоры по контракту Мбаппе — приоритет для «ПСЖ», которому важно удержать форварда до ЧМ-2022, это и вопрос имиджа, и спортивных амбиций.

Однако 22-летний франуцз отказывает подписывать новое соглашение и склоняется к переходу в «Реал».

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Иван Шитик все материалы автора

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