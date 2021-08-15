Дракслер: «Игроки «ПСЖ» очень хотели победить для наших болельщиков»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер подвел итоги матча второго тура чемпионата Франции против «Страсбура» (4:2).

«Самое главное — это победа, а также очень приятно, что болельщики вернулись на стадион. Для нас это очень важно, это дает нам больше сил, мы очень хотели победить для них. Лично я чувствовал себя на поле хорошо, в начале сезона всегда важно хорошо стартовать. Я вышел в обоих матчах, и это тоже важно. Я счастлив, что смог забить. У нас был фантастический первый тайм, а затем мы немного сдались. Над этим надо работать», — приводит слова Дракслера официальный сайт клуба.

Для «ПСЖ» это вторая победа в двух матчах. Команда Маурисио Почеттино вышла в лидеры чемпионата. «Страсбур» потерпел второе поражение и занимает последнее место.

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси не принимал участия в этом матче, но наблюдал за встречей с трибуны. Аргентинец набирает форму после недавнего перехода из «Барселоны».