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Почеттино считает, что Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч»

19:36
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал заслуженной победу нападающего команды Лионеля Месси в голосовании «Золотого мяча».

«Месси абсолютно заслуженно выиграл «Золотой мяч», и здесь не о чем спорить. Конечно, игроки из других стран могут быть не согласны с этим. Но Месси заслужил «Золотой мяч», это точно», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

29 ноября прошла церемония вручения «Золотого мяча». 34-летний Месси в седьмой раз в карьере завоевал эту награду.

Второе место занял форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/psg-pochettino-defend-le-7e-sacre-de-messi-au-ballon-d-or_AV-202111300322.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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