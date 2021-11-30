Почеттино считает, что Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч»
19:36
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал заслуженной победу нападающего команды Лионеля Месси в голосовании «Золотого мяча».
«Месси абсолютно заслуженно выиграл «Золотой мяч», и здесь не о чем спорить. Конечно, игроки из других стран могут быть не согласны с этим. Но Месси заслужил «Золотой мяч», это точно», — приводит слова Почеттино RMC Sport.
29 ноября прошла церемония вручения «Золотого мяча». 34-летний Месси в седьмой раз в карьере завоевал эту награду.
Второе место занял форвард «Баварии» Роберт Левандовски.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/psg-pochettino-defend-le-7e-sacre-de-messi-au-ballon-d-or_AV-202111300322.html
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