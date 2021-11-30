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Доннарумма поделился эмоциями после завоевания «Трофея Яшина»

20:07
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Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о получении приза лучшему голкиперу года имени Льва Яшина.

«Невероятные эмоции. Очень доволен проделанной работой. Мои мысли о людях, которые были со мной в «Милане», а затем в «ПСЖ». Очень горжусь. Я еще очень молод. Мне предстоит много работать, чтобы стать лучшим.

Сборная Италии — часть меня. Я также отдам все ради «ПСЖ» — клуб заслуживает этого, у него великая история и отличный состав. Мы можем только тяжело тренироваться и бороться в каждой игре. Надеюсь, мы выиграем как можно больше трофеев», — приводит слова Доннаруммы Ouest France.

В 2021 году Доннарумма выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира.

Дополнительная информация:

https://www.ouest-france.fr/sport/football/ballon-d-or/ballon-d-or-matthaues-circonspect-al-khelaifi-rejoui-les-reactions-apres-le-sacre-de-lionel-messi-b62beaac-516f-11ec-bb7a-6c90235815d6

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Екатерина Савостина все материалы автора

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