Доннарумма поделился эмоциями после завоевания «Трофея Яшина»
Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о получении приза лучшему голкиперу года имени Льва Яшина.
«Невероятные эмоции. Очень доволен проделанной работой. Мои мысли о людях, которые были со мной в «Милане», а затем в «ПСЖ». Очень горжусь. Я еще очень молод. Мне предстоит много работать, чтобы стать лучшим.
Сборная Италии — часть меня. Я также отдам все ради «ПСЖ» — клуб заслуживает этого, у него великая история и отличный состав. Мы можем только тяжело тренироваться и бороться в каждой игре. Надеюсь, мы выиграем как можно больше трофеев», — приводит слова Доннаруммы Ouest France.
В 2021 году Доннарумма выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира.
Дополнительная информация:
https://www.ouest-france.fr/sport/football/ballon-d-or/ballon-d-or-matthaues-circonspect-al-khelaifi-rejoui-les-reactions-apres-le-sacre-de-lionel-messi-b62beaac-516f-11ec-bb7a-6c90235815d6
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