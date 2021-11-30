Бонек о вручении «Золотого мяча» Месси: «Не понимаю, почему столько помоев льется на него. Не он выбрал себя»

Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек высказался о вручении «Золотого мяча» — 2021 Лионелю Месси.

«Во всей этой неразберихе я не понимаю, почему столько помоев льется на Месси. Не он выбрал себя.

Существующая формула себя исчерпала, ее надо менять. Это проблема людей из France Football», — написал Бонек в Twitter.

W tym ca?ym ba?aganie, nie rozumiem wylewania szamba na LM. To nie on siebie wybra?. Po prostu formu?a si? wyczerpa?a i trzeba j? zmieni?, to jest wyzwanie dla ludzi z FF…, — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) November 30, 2021

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз в карьере. Второе место в голосовании занял Роберт Левандовски из «Баварии». Третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.