Бонек о вручении «Золотого мяча» Месси: «Не понимаю, почему столько помоев льется на него. Не он выбрал себя»
Бонек не понимает критики в адрес Месси, который выиграл «Золотой мяч»
17:39
Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек высказался о вручении «Золотого мяча» — 2021 Лионелю Месси.
«Во всей этой неразберихе я не понимаю, почему столько помоев льется на Месси. Не он выбрал себя.
Существующая формула себя исчерпала, ее надо менять. Это проблема людей из France Football», — написал Бонек в Twitter.
Месси стал обладателем «Золотого мяча» в седьмой раз в карьере. Второе место в голосовании занял Роберт Левандовски из «Баварии». Третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.
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