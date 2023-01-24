«ПСЖ» разгромил «Пай де Кассель» в 1/16 финала Кубка Франции, Мбаппе сделал первый пента-трик в карьере

«ПСЖ» разгромил команду из шестого дивизиона чемпионата Франции «Пай де Кассель» на выезде в матче 1/16 финала Кубка страны — 7:0.

По одному голу у парижан забили Неймар и Карлос Солер. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сделал пента-трик, который стал для него первым в карьере. До этого рекордом француза было 4 гола за одну игру.

В 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» встретится с «Марселем». Матч состоится 7 или 8 февраля, точная дата будет утверждена позднее.