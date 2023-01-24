Мбаппе — первый футболист в истории «ПСЖ», забивший пять голов в официальном матче

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил пента-трик в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Пай де Кассель» (7:0).

24-летний француз стал первым футболистом в истории парижского клуба, которому удалось забить пять голов в официальном матче за команду. Также это первый пента-трик в карьере самого Мбаппе.

Помимо пяти мячей, форвард сделал голевую передачу. Он в первый раз выполнил шесть результативных действий за одну игру.

В 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» встретится с «Марселем».