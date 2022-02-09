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Паредес — о Месси: «Трудно адаптироваться к новой стране, клубу и товарищам, после долгого периода в одной команде»

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес поделился мнением о форварде команды Лионеле Месси.

«Трудно адаптироваться к новой стране, новому клубу, новым товарищам по команде, после такого долгого периода в одной команде. Нелегко даже для Лео, который является лучшим в мире, приехать в клуб и сразу хорошо выступать и выкладываться на 100 процентов. Но это же Месси, он обязательно изменит ситуацию и будет на высоте. Нам предстоит матч в ЛЧ и это событие, во время которого Лео будет находиться под пристальным вниманием», — приводит слова Паредеса RMC Sport.

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что Паредес может пропустить матч «ПСЖ» с «Реалом» (15 февраля) в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы приводящей мышцы.

Месси в августе 2021 года перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в статусе свободного агента. В текущем сезоне 34-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/psg-paredes-explique-la-difficile-adaptation-de-messi_AV-202202090410.html
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 5 1 51-19 56
2
 Ницца 23 13 4 6 36-19 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 23 11 5 7 45-29 38
5
 Ренн 23 11 4 8 43-21 37
6
 Монако 23 10 6 7 37-26 36
7
 Лион 23 9 8 6 31-30 35
8
 Монпелье 23 10 4 9 38-33 34
9
 Ланс 23 9 6 8 36-33 33
10
 Нант 23 9 5 9 30-28 32
11
 Лилль 23 8 8 7 31-35 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 23 7 7 9 28-35 28
14
 Реймс 23 6 9 8 27-27 27
15
 Клермон Фут 23 6 6 11 23-39 24
16
 Труа 23 5 6 12 20-31 21
17
 Лорьян 23 4 8 11 20-38 20
18
 Метц 23 4 8 11 24-43 20
19
 Бордо 23 4 8 11 34-58 20
20
 Сент-Этьен 23 4 6 13 22-44 18
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11.02 23:00
ПСЖ – Ренн
 - : -
12.02 19:00
Монпелье – Лилль
 - : -
12.02 23:00
Лион – Ницца
 - : -
13.02 15:00
Монако – Лорьян
 - : -
13.02 17:00
Анже – Страсбур
 - : -
13.02 17:00
Брест – Труа
 - : -
13.02 17:00
Клермон Фут – Сент-Этьен
 - : -
13.02 17:00
Нант – Реймс
 - : -
13.02 19:05
Ланс – Бордо
 - : -
13.02 22:45
Метц – Марсель
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 19 2 3
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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