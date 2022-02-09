Паредес — о Месси: «Трудно адаптироваться к новой стране, клубу и товарищам, после долгого периода в одной команде»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес поделился мнением о форварде команды Лионеле Месси.

«Трудно адаптироваться к новой стране, новому клубу, новым товарищам по команде, после такого долгого периода в одной команде. Нелегко даже для Лео, который является лучшим в мире, приехать в клуб и сразу хорошо выступать и выкладываться на 100 процентов. Но это же Месси, он обязательно изменит ситуацию и будет на высоте. Нам предстоит матч в ЛЧ и это событие, во время которого Лео будет находиться под пристальным вниманием», — приводит слова Паредеса RMC Sport.

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что Паредес может пропустить матч «ПСЖ» с «Реалом» (15 февраля) в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы приводящей мышцы.

Месси в августе 2021 года перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в статусе свободного агента. В текущем сезоне 34-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.