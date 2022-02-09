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Сегодня, 21:03

Шакири перешел из «Лиона» в «Чикаго Файр» за 7 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий Джердан Шакири перешел из «Лиона» в клуб «Чикаго Файр» из МЛС.

Как сообщается на официальном сайте французского клуба, сумма трансфера составила семь миллионов евро.

«Чикаго Файр» информируют, что соглашение с Шакири рассчитано до 2024 года.

30-летний форвард в августе 2021 года перешел из «Ливерпуля» в «Лион». В сезоне-2021/22 Шакири сыграл 16 матчей за французский клуб, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Джердан Шакири
Футбол
ФК Лион
ФК Чикаго Файр
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