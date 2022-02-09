Шакири перешел из «Лиона» в «Чикаго Файр» за 7 миллионов евро
Нападающий Джердан Шакири перешел из «Лиона» в клуб «Чикаго Файр» из МЛС.
Как сообщается на официальном сайте французского клуба, сумма трансфера составила семь миллионов евро.
«Чикаго Файр» информируют, что соглашение с Шакири рассчитано до 2024 года.
30-летний форвард в августе 2021 года перешел из «Ливерпуля» в «Лион». В сезоне-2021/22 Шакири сыграл 16 матчей за французский клуб, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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|
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|7
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|
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|
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|28-35
|28
|
14
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|6
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|8
|27-27
|27
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|Клермон Фут
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|6
|6
|11
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|24
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|5
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|20-31
|21
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17
|Лорьян
|23
|4
|8
|11
|20-38
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|
18
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|
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|4
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|11.02
|23:00
|
ПСЖ – Ренн
|- : -
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|
Монпелье – Лилль
|- : -
|12.02
|23:00
|
Лион – Ницца
|- : -
|13.02
|15:00
|
Монако – Лорьян
|- : -
|13.02
|17:00
|
Анже – Страсбур
|- : -
|13.02
|17:00
|
Брест – Труа
|- : -
|13.02
|17:00
|
Клермон Фут – Сент-Этьен
|- : -
|13.02
|17:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|13.02
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Ланс – Бордо
|- : -
|13.02
|22:45
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Метц – Марсель
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Виссам Бен-Йеддер
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ПСЖ
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Жонатан Давид
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|П
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Кильян Мбаппе
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|
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Димитри Пайет
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|8
|
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Жонатан Клаусс
Ланс
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Йохан Гастьен
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|2
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|1
|5
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