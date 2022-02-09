Шакири перешел из «Лиона» в «Чикаго Файр» за 7 миллионов евро

Нападающий Джердан Шакири перешел из «Лиона» в клуб «Чикаго Файр» из МЛС.

Как сообщается на официальном сайте французского клуба, сумма трансфера составила семь миллионов евро.

L'Olympique Lyonnais confirme le transfert de son milieu de terrain international suisse, @XS_11official, au club am?ricain de Chicago Fire pour un montant de 7 M€.https://t.co/9PmLWKwHw4 — Olympique Lyonnais (@OL) February 9, 2022

«Чикаго Файр» информируют, что соглашение с Шакири рассчитано до 2024 года.

30-летний форвард в августе 2021 года перешел из «Ливерпуля» в «Лион». В сезоне-2021/22 Шакири сыграл 16 матчей за французский клуб, забил два гола и отдал три результативные передачи.