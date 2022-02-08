Паредес может пропустить матч «ПСЖ» с «Реалом» в Лиге чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес получил травму приводящей мышцы, сообщает L'Equipe.

В связи с этим футболист может пропустить ближайшие матчи парижан против «Ренна» (11 февраля) и мадридского «Реала» (15 февраля).

Всего в текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл 16 матчей во всех турнирах и отличился двумя результативными передачами.

Ранее из-за травмы выбыл Андер Эррера, еще один полузащитник парижан. Защитник Серхио Рамос продолжает работать по восстановительной программе и не тренируется в общей группе.