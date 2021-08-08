Отец Месси получил копию контракта от «ПСЖ»
17:05
Нападающий Лионель Месси станет игроком «ПСЖ». 8 августа отец и агент футболиста Хорхе Месси получил копию официального предложения от парижского клуба, сообщает в Twitter журналист Фарицио Романо.
34-летний аргентинец готов принять предложение. Он прояснит некоторое детали и подпишет соглашение.
Месси выступал за «Барселону» с 2004 года. Вместе с клубом аргентинский нападающий десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок страны. Лионель также четыре раза становился обладателем кубка Лиги чемпионов.
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