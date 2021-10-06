Окружение Мбаппе хочет, чтобы нападающий остался в «ПСЖ» на 1-2 года

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться в нынешнем клубе, пишет журналист El Chiringuito TV Хосеп Педреоля.

Окружение 22-летнего француза хочет, чтобы он остался в парижском клубе на ближайшие 1-2 года.

Это вызывает определенную нервозность у руководителей «Реала», которые были готовы заплатить этим летом за трансфер игрока 200 миллионов евро, чтобы избежать такой ситуации.

Ранее мама Мбаппе Файза Ламари сообщила, что переговоры о продлении контракта ее сына с «ПСЖ» проходят хорошо. Действующий контракт Мбаппе рассчитан до конца этого сезона.

Тем временем, «Реал» уже выслал предварительный вариант контракта. Мбаппе предлагают контракт на 6 лет с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон.