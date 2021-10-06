Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Окружение Мбаппе хочет, чтобы нападающий остался в «ПСЖ» на 1-2 года

Окружение Килиана Мбаппе хочет, чтобы нападающий остался во французском «ПСЖ» на 1-2 года
22:18
Килиан Мбаппе. Фото Instagram
Килиан Мбаппе. Фото Instagram
Теги:

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться в нынешнем клубе, пишет журналист El Chiringuito TV Хосеп Педреоля.

Окружение 22-летнего француза хочет, чтобы он остался в парижском клубе на ближайшие 1-2 года.

Это вызывает определенную нервозность у руководителей «Реала», которые были готовы заплатить этим летом за трансфер игрока 200 миллионов евро, чтобы избежать такой ситуации.

Ранее мама Мбаппе Файза Ламари сообщила, что переговоры о продлении контракта ее сына с «ПСЖ» проходят хорошо. Действующий контракт Мбаппе рассчитан до конца этого сезона.

Тем временем, «Реал» уже выслал предварительный вариант контракта. Мбаппе предлагают контракт на 6 лет с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
В Италии сообщили, что Миранчук может покинуть «Аталанту» зимой
Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками
1