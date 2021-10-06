Окружение Мбаппе хочет, чтобы нападающий остался в «ПСЖ» на 1-2 года
Окружение Килиана Мбаппе хочет, чтобы нападающий остался во французском «ПСЖ» на 1-2 года
22:18
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться в нынешнем клубе, пишет журналист El Chiringuito TV Хосеп Педреоля.
Окружение 22-летнего француза хочет, чтобы он остался в парижском клубе на ближайшие 1-2 года.
Это вызывает определенную нервозность у руководителей «Реала», которые были готовы заплатить этим летом за трансфер игрока 200 миллионов евро, чтобы избежать такой ситуации.
Ранее мама Мбаппе Файза Ламари сообщила, что переговоры о продлении контракта ее сына с «ПСЖ» проходят хорошо. Действующий контракт Мбаппе рассчитан до конца этого сезона.
Тем временем, «Реал» уже выслал предварительный вариант контракта. Мбаппе предлагают контракт на 6 лет с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон.
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