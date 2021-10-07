«Лилль» и «Ланс» наказаны снятием очков за поведение фанатов

Дисциплинарный комитет ПФЛ Франции рассмотрел инциденты, произошедшие во время матча 6-го тура чемпионата Франции. Оба клуба получили наказание за беспорядки фанатов.

Напомним, начало второго тайма было отложено из-за того, что болельщики «Ланса» выбежали на поле и попытались прорваться на сектор фанов «Лилля», чтобы вступить в стычку с ними. В ситуацию вмешалась служба безопасности стидиона и матч был доигран.

«Ланс» и «Лилль» наказаны условным снятием очков — с каждого по одному. Также болельщикам «догов» зарещено посещать выездные матчи до конца 2021 года. «Ланс» уже провел две встречи без болельщиков в качестве меры предосторожности, и дополнительно наказан не будет.

Таким образом, «Ланс» с 24 октября, сможет встретиться со своими болельщиками на домашнем стадионе.