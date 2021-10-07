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«Лилль» и «Ланс» наказаны снятием очков за поведение фанатов

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Фанаты &quot;Лилля&quot; и &quot;Ланса&quot; во время матча. Фото Twitter
Фанаты &amp;quot;Лилля&amp;quot; и &amp;quot;Ланса&amp;quot; во время матча. Фото Twitter
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Дисциплинарный комитет ПФЛ Франции рассмотрел инциденты, произошедшие во время матча 6-го тура чемпионата Франции. Оба клуба получили наказание за беспорядки фанатов.

Фанаты &laquo;Ланса&raquo;. Матч «Ланс» — «Лилль» был прерван на полчаса из-за массовых беспорядков с участием фанатов

Напомним, начало второго тайма было отложено из-за того, что болельщики «Ланса» выбежали на поле и попытались прорваться на сектор фанов «Лилля», чтобы вступить в стычку с ними. В ситуацию вмешалась служба безопасности стидиона и матч был доигран.

«Ланс» и «Лилль» наказаны условным снятием очков — с каждого по одному. Также болельщикам «догов» зарещено посещать выездные матчи до конца 2021 года. «Ланс» уже провел две встречи без болельщиков в качестве меры предосторожности, и дополнительно наказан не будет.

Таким образом, «Ланс» с 24 октября, сможет встретиться со своими болельщиками на домашнем стадионе.

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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