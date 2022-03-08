«Ницца» выкупит летом Клюйверта у «Ромы»

«Ницца» намерена выкупить у «Ромы» нападающего Джастина Клюйверта, сообщает Calciomercato.

В этом сезоне 22-летний голландец играет во Франции на правах аренды. Летом «Ницца» заплатит за вингера около 14 миллионов евро.

Напомним, что действующий контракт Клюйверта с «Ромой» рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне он провел за «Ниццу» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи.