«ПСЖ» предложил Мбаппе рекордный контракт с зарплатой в 100 миллионов евро в год

«ПСЖ» ведет переговоры по продлению контракта с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает Independent.

По информации источника, парижане предложили 23-летнему французу новое соглашение с зарплатой в 100 миллионов евро в год, что является рекордной суммой.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 24 гола и отдал 17 результативных передач в 34 матчах за команду.

Нынешний контракт футболиста с парижским клубом действует до конца июня 2022 года. Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал» на правах свободного агента.