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Пирес: «Люди суровы по отношению к Месси. Все думают, что лига 1 — легкий турнир, но это не так»

Бывший полузащитник сборной Франции Пирес считает, что люди слишком суровы к Месси
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес отреагировал на критику в адрес нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Месси — один из лучших футболистов в истории, — приводит слова Пиреса Marca. — Но здесь речь о смене клуба, города, культуры. Люди суровы по отношению к Месси. Все думают, что лига 1 — легкий турнир, но это не так. Здесь нужно бороться, никто не уступит».

34-летний аргентинец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа 2021 года.

В нынешнем сезоне Месси забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 24 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/champions-league/2022/03/09/62262bf422601d2e4d8b45b2.html
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3
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
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 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
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 Лион 27 11 9 7 38-33 41
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 Лилль 27 11 9 7 37-35 42
9
 Монако 27 11 8 8 40-29 41
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 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
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 Монпелье 27 11 4 12 41-40 37
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 Брест 27 9 8 10 35-38 35
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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