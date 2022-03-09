Бывший полузащитник сборной Франции Пирес считает, что люди слишком суровы к Месси

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес отреагировал на критику в адрес нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Месси — один из лучших футболистов в истории, — приводит слова Пиреса Marca. — Но здесь речь о смене клуба, города, культуры. Люди суровы по отношению к Месси. Все думают, что лига 1 — легкий турнир, но это не так. Здесь нужно бороться, никто не уступит».

34-летний аргентинец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» 10 августа 2021 года.

В нынешнем сезоне Месси забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 24 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.