«Ницца» объявила о расторжении контракта с Рэмзи
Полузащитник «Ниццы» Аарон Рэмзи покинул команду, сообщается на официальном сайте французского клуба.
Контракт с 32-летним валлийцем расторгнут по соглашению сторон.
Рэмзи выступал за «Ниццу» с лета прошлого года. В прошедшем сезоне он провел за команду 34 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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16
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17
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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