«Ницца» объявила о расторжении контракта с Рэмзи

Полузащитник «Ниццы» Аарон Рэмзи покинул команду, сообщается на официальном сайте французского клуба.

Контракт с 32-летним валлийцем расторгнут по соглашению сторон.

Рэмзи выступал за «Ниццу» с лета прошлого года. В прошедшем сезоне он провел за команду 34 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.