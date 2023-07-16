«ПСЖ» выкупает у ПСВ полузащитника Хави Симонса за 6 миллионов евро
Полузащитник Хави Симонс покинул расположение ПСВ, чтобы подписать контракт с «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Парижане активировали пункт о выкупе 20-летнего игрока за 6 миллионов евро.
Отмечается, что Симонс останется в клубе только в случае ухода Килиана Мбаппе или Неймара. Если игроки останутся в клубе в следующем сезоне — Симонс уйдет в аренду.
Контракт хавбека с ПСВ был рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2022/23 он провел за команду 48 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.
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8
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9
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10
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11
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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|0
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|0-0
|0
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14
|Брест
|0
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|0-0
|0
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15
|Страсбур
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|0-0
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16
|Нант
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|0
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|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
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