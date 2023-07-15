«ПСЖ» хочет продать Паредеса, Икарди и еще 6 игроков
«ПСЖ» планирует расстаться с 8 игроками в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.
По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике планирует расстаться со всеми игроками, которые в прошедшем сезоне играли на правах аренды в других клубах. Команду должны покинуть Кейлор Навас, Левен Курзава, Абду Диалло, Колин Дагба, Леандро Паредес, Джорджиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер и Мауро Икарди.
В прошедшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции. В начале июля новым главным тренером команды стал Луис Энрике, сменивший Кристофа Гальтье.
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2
|Ланс
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3
|Марсель
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|0-0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Монако
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|0
|0
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|0-0
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7
|Лион
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|0
|0
|0
|0-0
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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|0-0
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Реймс
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|0
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0-0
|0
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13
|Тулуза
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|0
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|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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