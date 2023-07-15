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«ПСЖ» хочет продать Паредеса, Икарди и еще 6 игроков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«ПСЖ» планирует расстаться с 8 игроками в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике планирует расстаться со всеми игроками, которые в прошедшем сезоне играли на правах аренды в других клубах. Команду должны покинуть Кейлор Навас, Левен Курзава, Абду Диалло, Колин Дагба, Леандро Паредес, Джорджиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер и Мауро Икарди.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции. В начале июля новым главным тренером команды стал Луис Энрике, сменивший Кристофа Гальтье.

Кейлор Навас
Леандро Паредес
Мауро Икарди
Юлиан Дракслер
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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