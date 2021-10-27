Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что был впечатлен игрой полузащитника команды Марко Верратти.

«Есть два игрока, которые поразили меня в «ПСЖ»: Мбаппе и Верратти, — приводит Tuttomercatoweb слова Неймара. — Килиан — быстрый и молодой, отличный, настоящий топ-игрок. Но больше всего меня удивил Верратти. Я знал, что он силен, но не думал, что настолько великолепен. Марко — гений, один из лучших полузащитников, с которыми я играл в своей карьере, наряду с Хави и Иньестой».

Верратти выступает за французский клуб с 2012 года, Неймар и Мбаппе присоединились к команде в 2017-м.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижская команда в 11 матчах набрала 28 очков.