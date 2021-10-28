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«Ницца» и «Марсель» сыграли вничью

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27 октября. Труа. Стадион «Стад де л&#039;Об». Фото Twitter
27 октября. Труа. Стадион «Стад де л&amp;#039;Об». Фото Twitter
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«Ницца» и «Марсель» не выявили победителя в переигровке матча 3-го тура чемпионата Франции. Амин Гуири на 6-й минуте открыл счет. В конце первого тайма Димитри Пайет сравнял счет. Вторая половина встречи обошлась без голов.

23&nbsp;августа. &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Марсель&raquo;. «Ницца» наказана снятием 2 очков, матч с «Марселем» будет переигран

Эта игра состоялась еще 22 августа, но был прерван на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ниццы» из-за беспорядков, возникших после того, как Пайет бросил обратно, прилетевшую с трибун бутылку. Затем игроки «Марселя» отказались продолжать игру. Судья зафиксировал победу «Ниццы», но затем дисциплинарная комиссия рассмотрела ситуацию. «Орлят» наказали тремя играми без болельщиков и снятием одного очка. Также была назначена переигровка матча на нейтральном стадионе в Труа.

«Ницца» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Марсель» идет на 4-м месте.

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

«Ницца» — «Марсель» — 1:1 (1:1)

Голы: Гуири, 6 (1:0). Пайет, 42 (1:1).

«Ницца»: Бенитес, Данте, А.Камара (Клод-Морис, 66), Аталь, Тодибо, Бард, Росарио, Тюрам, Гуири, Да Кунья (Будауи, 67), Гессан (Лемина, 52).

«Марсель»: Пау Лопес, Альваро Гонсалес, Амави (Б.Камара, 71), Чалета-Цар, Салиба, Жерсон, Гендузи (Перес, 83), Гей, Пайет, Милик (Дьенг, 83), Луис Энрике.

Предупреждения: Гессан, 31. Пау Лопес, 90+1. Тодибо, 90+3. Б.Камара, 90+4.

Судья: Тюрпен.

27 октября. Труа. Стадион «Стад де л'Об».

Ницца — Марсель

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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