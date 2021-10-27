Проститутка ограбила футболиста «ПСЖ» на 200 евро

Игрок «ПСЖ» был ограблен проституткой в собственном автомобиле. Об этом сообщает издание Le Parisien, но не называет имя футболиста.

26 октября, около 20.00 часов, игрок остановился на светофоре у Булонского леса, городского парка на западе Парижа. В этот момент в его автомобиль села проститутка и забрала кошелек и телефон, которые лежали на видном месте.

Затем нападавшая, как сообщается, потребовала, чтобы ее высадили в определенном месте в обмен на возврат телефона, и футболист согласился. Сумма ущерба оценивается в 200 евро.