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Проститутка ограбила футболиста «ПСЖ» на 200 евро

12:50
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Игрок «ПСЖ» был ограблен проституткой в собственном автомобиле. Об этом сообщает издание Le Parisien, но не называет имя футболиста.

26 октября, около 20.00 часов, игрок остановился на светофоре у Булонского леса, городского парка на западе Парижа. В этот момент в его автомобиль села проститутка и забрала кошелек и телефон, которые лежали на видном месте.

Затем нападавшая, как сообщается, потребовала, чтобы ее высадили в определенном месте в обмен на возврат телефона, и футболист согласился. Сумма ущерба оценивается в 200 евро.

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