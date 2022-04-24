Форвард «ПСЖ» Неймар поделился впечатлениями от очередного чемпионства с парижским клубом.

«Меня там не было, но в раздевалке было шампанское! Но я особенно рад сегодняшнему вечеру и титулу, который важнее всего. Да, это был долгий и сложный сезон со всем, что происходило. Но нам удалось выиграть чемпионат, для нас это было очень важно. Теперь нам нужно выдохнуть и успокоить свой разум», — приводит слова Неймара офийиальный сайт клуба.

Неймар в четвертый раз стал чемпионом Франции с «ПСЖ». Также бразилец вместе с парижанами выиграл три Кубка страны и дважды — Суперкубок.