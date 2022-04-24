Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал досрочное чемпионство парижского клуба в лиге 1.

«Мы чемпионы! Мы полностью заслужили этот успех, я счастлив и горжусь командой. Горд тем, что впервые выиграл французскую лигу 1 и завоевал свой шестой чемпионский титул в карьере. Всем спасибо за поддержку», — написал Рамос в социальных сетях.

Серхио Рамос выступает в «ПСЖ» с лета 2021 года. Это его первый сезон в лиге 1. В составе парижан он провел 6 матчей, забив 2 гола.