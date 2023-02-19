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Сегодня, 15:58

Неймар обижен на футбольного советника «ПСЖ» Кампуша

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар до сих пор не уладил конфликт с футбольным советником французского клуба Луишем Кампушем, утвреждает L'Equipe.

Отмечается, что конфликт возник еще прошлым летом, когда имена Кампуш настаивал на том, что «ПСЖ» должен продать бразильского форварда.

Напомним, после поражения «ПСЖ» от «Монако» (1:3) Неймар и Маркиньос снова поругались с Кампушем.

Контракт 31-летнего нападающего с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года.

В 19 матчах текущего сезона лиги 1 Неймар забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 23 13 7 3 35-18 46
5
 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
6
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 24 10 8 6 30-21 38
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
9
 Лион 24 10 5 9 36-27 35
10
 Реймс 24 7 13 4 30-26 34
11
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
12
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
13
 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Страсбур 24 4 9 11 29-42 21
16
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
17
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
18
 Осер 24 4 6 14 21-48 18
19
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
20
 Анже 24 2 4 18 20-50 10
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 23:00
Осер – Лион
 2 : 1
18.02 19:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
18.02 23:00
Страсбур – Анже
 2 : 1
19.02 15:00
ПСЖ – Лилль
 - : -
19.02 17:00
Брест – Монако
 - : -
19.02 17:00
Лорьян – Аяччо
 - : -
19.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
19.02 17:00
Труа – Монпелье
 - : -
19.02 19:05
Ланс – Нант
 - : -
19.02 22:45
Тулуза – Марсель
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 14
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 18 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 19 1 3
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