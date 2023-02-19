«Анже» уступил «Страсбуру» и продлил безвыигрышную серию до 16 матчей

«Анже» в матче 24-го тура чемпионата Франции уступил «Страсбуру» со счетом 1:2.

На дубль Хабиба Диалло гости ответили точным ударом Набиля Бенталеба.

«Анже» продлил свою безвыигрышную серию в лиге 1 до 16 матчей и с 10 очками расположился на последнем месте в турнирной таблице. «Страсбур» с 21 очком — на 15-й строчке.