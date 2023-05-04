Неймар готов летом уйти из «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 31-летний бразилец открыт к уходу из французского клуба. Сам «ПСЖ» готов отпустить нападающего в аренду с правом выкупа.

Неймар выступает за парижан с 2017 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей за команду, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.

Ранее форвард лайкнул в соцсетях две публикации. В первой утверждалось, что они с Лионелем Месси были более счастливы, когда играли за «Барселону», а во второй пользователь соцсетей раскритиковал Килиана Мбаппе.