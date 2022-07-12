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Сегодня, 08:37

Нападающий «Реймса» Экитик дал принципиальное согласие на переход в «ПСЖ»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Реймса» Юго Экитик хочет перейти в «ПСЖ», сообщает журналист Адриен Гренье в Twitter.

По информации источника, 20-летний француз дал принципиальное согласие на переход в парижский клуб.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предложил за нападающего 36 миллионов евро и еще 10 миллионов в качестве бонусов, но он отказался ехать в Англию.

Отмечается, что этим хочет воспользоваться «ПСЖ» в надежде сбить цену на Экитика.

В прошедшем сезоне Экитик забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи в 26 матчах за «Реймс» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://twitter.com/hadrien_grenier/status/1546571883629494275
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