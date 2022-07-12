Нападающий «Реймса» Экитик дал принципиальное согласие на переход в «ПСЖ»
Нападающий «Реймса» Юго Экитик хочет перейти в «ПСЖ», сообщает журналист Адриен Гренье в Twitter.
По информации источника, 20-летний француз дал принципиальное согласие на переход в парижский клуб.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предложил за нападающего 36 миллионов евро и еще 10 миллионов в качестве бонусов, но он отказался ехать в Англию.
Отмечается, что этим хочет воспользоваться «ПСЖ» в надежде сбить цену на Экитика.
В прошедшем сезоне Экитик забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи в 26 матчах за «Реймс» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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2
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3
|Монако
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4
|Ренн
|0
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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|0-0
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7
|Ланс
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|0-0
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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|0
|0
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|0-0
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13
|Монпелье
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|0-0
|0
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14
|Анже
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|0
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|0-0
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15
|Труа
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
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|0
|0-0
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19
|Аяччо
|0
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|0
|0
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20
|Осер
|0
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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