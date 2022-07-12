Нападающий «Реймса» Экитик дал принципиальное согласие на переход в «ПСЖ»

Нападающий «Реймса» Юго Экитик хочет перейти в «ПСЖ», сообщает журналист Адриен Гренье в Twitter.

По информации источника, 20-летний француз дал принципиальное согласие на переход в парижский клуб.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предложил за нападающего 36 миллионов евро и еще 10 миллионов в качестве бонусов, но он отказался ехать в Англию.

Отмечается, что этим хочет воспользоваться «ПСЖ» в надежде сбить цену на Экитика.