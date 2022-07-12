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Сегодня, 02:01

«Лион» продлил контракт с Какере до 2027 года

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Лиона» Максенс Какере продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 22-летним французом рассчитано до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Какере провел 39 матчей, в которых отметился результативной передачей.

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