«Лион» продлил контракт с Какере до 2027 года
Полузащитник «Лиона» Максенс Какере продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.
Новое соглашение с 22-летним французом рассчитано до лета 2027 года.
В минувшем сезоне Какере провел 39 матчей, в которых отметился результативной передачей.
?2?0?2?6? ? 2027 ??— Olympique Lyonnais (@OL) July 11, 2022
?1? saison suppl?mentaire pour notre Gone @MaxenceCaqueret, tr?s heureux de s'inscrire dans la dur?e avec son club ???#Caqueret2027 #MadeInOL pic.twitter.com/GYWIqpyetH
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