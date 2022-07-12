Несколько игроков «ПСЖ» не поедут на предсезонный тур в Японию
В рамках предсезонной подготовки «ПСЖ» отправится в Японию.
По данным L'Equipe, новый главный тренер команды Кристоф Галтье не возьмет с собой сразу девятерых футболистов, от которых клуб планирует избавиться в летнее трансферное окно.
В этот список вошли Мауро Икарди, Абду Диалло, Идрисса Гуйе, Юлиан Дракслер, Андер Эррера, Джорджиньо Вайналдум, Левен Кюрзава, Рафинья и Серхио Рико.
Напомним, что Кристоф Галтье в должности главного тренера «ПСЖ» сменил Маурисио Почеттино.
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2
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3
|Монако
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4
|Ренн
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|0
|0
|0-0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Страсбур
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|0-0
|0
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7
|Ланс
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|0
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|0
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8
|Лион
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|0
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|0-0
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9
|Нант
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10
|Лилль
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|0
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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|0
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|0
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15
|Труа
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|0
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
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|0
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20
|Осер
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
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