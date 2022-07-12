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Сегодня, 16:49

Несколько игроков «ПСЖ» не поедут на предсезонный тур в Японию

Иван Шитик
Корреспондент
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В рамках предсезонной подготовки «ПСЖ» отправится в Японию.

По данным L'Equipe, новый главный тренер команды Кристоф Галтье не возьмет с собой сразу девятерых футболистов, от которых клуб планирует избавиться в летнее трансферное окно.

В этот список вошли Мауро Икарди, Абду Диалло, Идрисса Гуйе, Юлиан Дракслер, Андер Эррера, Джорджиньо Вайналдум, Левен Кюрзава, Рафинья и Серхио Рико.

Напомним, что Кристоф Галтье в должности главного тренера «ПСЖ» сменил Маурисио Почеттино.

Джорджиньо Вайналдум
Мауро Икарди
Серхио Рико
Юлиан Дракслер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Андер Эррера
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