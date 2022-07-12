Несколько игроков «ПСЖ» не поедут на предсезонный тур в Японию

В рамках предсезонной подготовки «ПСЖ» отправится в Японию.

По данным L'Equipe, новый главный тренер команды Кристоф Галтье не возьмет с собой сразу девятерых футболистов, от которых клуб планирует избавиться в летнее трансферное окно.

В этот список вошли Мауро Икарди, Абду Диалло, Идрисса Гуйе, Юлиан Дракслер, Андер Эррера, Джорджиньо Вайналдум, Левен Кюрзава, Рафинья и Серхио Рико.

Напомним, что Кристоф Галтье в должности главного тренера «ПСЖ» сменил Маурисио Почеттино.