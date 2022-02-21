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Неймар может уйти в киберспорт после завершения карьеры

Нападающий «ПСЖ» Неймар может уйти в киберспорт после завершения карьеры
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, чем планирует заниматься после завершения игровой карьеры.

«У меня есть в голове некоторые идеи, но никаких конкретных планов, — сказал Неймар в эфире Fenomenos Podcast. — Начинаю задумываться о вещах, не связанных с футболом. Не представляю, кем могу работать в футболе после окончания карьеры. Из меня получится ужасный директор, я слишком расслабленный. Игроки будут моими друзьями, а клуб будет обречен. Я также не смогу быть тренером. Могу слишком быстро разозлиться, всех послать и уйти, либо меня уволят. Так что я закончу с футболом«.

Нападающий не исключил, что после завершения карьеры может уйти в киберспорт.

«Мне очень нравится мир видеоигр, так что это возможно. Я бы мог работать в этой сфере, мог бы стать геймером. Посмотрим. Мне нравится производственный процесс, это интересно. Единственное, что я знаю наверняка, я не буду заниматься футболом. Нужно будет подумать об этом и рассмотреть все возможности», — сказал он.

По словам Неймара, он будет играть до тех пор, пока не устанет психологически.

«Я всегда шутил со своими друзьями о том, что закончу карьеру в 32. Но это шутка. Если со здоровьем все будет в порядке, я могу играть еще несколько лет. Но самое важное для меня — психологическое состояние. Мой контракт с «ПСЖ» истечет, когда мне будет 34, так что буду играть до тех пор», — сказал он.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Марсель 25 13 7 5 38-23 46
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 Страсбур 25 12 6 7 48-31 42
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 Ренн 25 12 4 9 47-23 40
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 Лион 25 10 9 6 34-31 38
7
 Монако 25 10 8 7 38-27 38
8
 Нант 25 11 5 9 34-29 38
9
 Монпелье 25 11 4 10 39-34 37
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 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
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 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
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 Брест 25 8 8 9 34-37 32
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 Анже 25 7 8 10 30-36 29
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 Реймс 25 6 10 9 28-29 28
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 Труа 25 5 6 14 22-40 21
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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