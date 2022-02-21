Неймар может уйти в киберспорт после завершения карьеры
Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, чем планирует заниматься после завершения игровой карьеры.
«У меня есть в голове некоторые идеи, но никаких конкретных планов, — сказал Неймар в эфире Fenomenos Podcast. — Начинаю задумываться о вещах, не связанных с футболом. Не представляю, кем могу работать в футболе после окончания карьеры. Из меня получится ужасный директор, я слишком расслабленный. Игроки будут моими друзьями, а клуб будет обречен. Я также не смогу быть тренером. Могу слишком быстро разозлиться, всех послать и уйти, либо меня уволят. Так что я закончу с футболом«.
Нападающий не исключил, что после завершения карьеры может уйти в киберспорт.
«Мне очень нравится мир видеоигр, так что это возможно. Я бы мог работать в этой сфере, мог бы стать геймером. Посмотрим. Мне нравится производственный процесс, это интересно. Единственное, что я знаю наверняка, я не буду заниматься футболом. Нужно будет подумать об этом и рассмотреть все возможности», — сказал он.
По словам Неймара, он будет играть до тех пор, пока не устанет психологически.
«Я всегда шутил со своими друзьями о том, что закончу карьеру в 32. Но это шутка. Если со здоровьем все будет в порядке, я могу играть еще несколько лет. Но самое важное для меня — психологическое состояние. Мой контракт с «ПСЖ» истечет, когда мне будет 34, так что буду играть до тех пор», — сказал он.
В нынешнем сезоне 30-летний бразилец забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|18
|5
|2
|53-22
|59
|
2
|Ницца
|25
|14
|4
|7
|37-21
|45
|
3
|Марсель
|25
|13
|7
|5
|38-23
|46
|
4
|Страсбур
|25
|12
|6
|7
|48-31
|42
|
5
|Ренн
|25
|12
|4
|9
|47-23
|40
|
6
|Лион
|25
|10
|9
|6
|34-31
|38
|
7
|Монако
|25
|10
|8
|7
|38-27
|38
|
8
|Нант
|25
|11
|5
|9
|34-29
|38
|
9
|Монпелье
|25
|11
|4
|10
|39-34
|37
|
10
|Ланс
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
11
|Лилль
|25
|9
|9
|7
|32-35
|36
|
12
|Брест
|25
|8
|8
|9
|34-37
|32
|
13
|Анже
|25
|7
|8
|10
|30-36
|29
|
14
|Реймс
|25
|6
|10
|9
|28-29
|28
|
15
|Клермон Фут
|25
|7
|6
|12
|26-41
|27
|
16
|Сент-Этьен
|25
|5
|7
|13
|26-47
|22
|
17
|Труа
|25
|5
|6
|14
|22-40
|21
|
18
|Лорьян
|25
|4
|9
|12
|20-39
|21
|
19
|Метц
|25
|4
|9
|12
|25-45
|21
|
20
|Бордо
|25
|4
|9
|12
|37-62
|21
|25.02
|23:00
|
Монпелье – Ренн
|- : -
|26.02
|19:00
|
Монако – Реймс
|- : -
|26.02
|23:00
|
ПСЖ – Сент-Этьен
|- : -
|27.02
|15:00
|
Страсбур – Ницца
|- : -
|27.02
|17:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|27.02
|17:00
|
Брест – Лорьян
|- : -
|27.02
|17:00
|
Клермон Фут – Бордо
|- : -
|27.02
|17:00
|
Метц – Нант
|- : -
|27.02
|19:05
|
Труа – Марсель
|- : -
|27.02
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Мартен Террье
Ренн
|12
|П
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|21
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|1
|6
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0