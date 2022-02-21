Верратти и Леонардо могут дисквалифицировать на несколько матчей за слова об арбитре

Полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти грозит дисквалификация на срок от 3 до 5 матчей, сообщает RMC Sport.

По окончании матча чемпионата Франции против «Нанта» (1:3) итальянец позволил себе резкую фразу в адрес арбитра. Также работу судьи раскритиковал спортивный директор клуба Леонардо.

Комитет по этике Французской федерации футбола не исключает вероятности того, что футболист и директор клуба могут понести наказание за эти слова.

Инцидент рассмотрит дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги на следующем собрании, и примет решение о возможном наказании для представителей «ПСЖ».