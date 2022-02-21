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Сегодня, 23:14

Верратти и Леонардо могут дисквалифицировать на несколько матчей за слова об арбитре

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти грозит дисквалификация на срок от 3 до 5 матчей, сообщает RMC Sport.

По окончании матча чемпионата Франции против «Нанта» (1:3) итальянец позволил себе резкую фразу в адрес арбитра. Также работу судьи раскритиковал спортивный директор клуба Леонардо.

Комитет по этике Французской федерации футбола не исключает вероятности того, что футболист и директор клуба могут понести наказание за эти слова.

Инцидент рассмотрит дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги на следующем собрании, и примет решение о возможном наказании для представителей «ПСЖ».

Марко Верратти
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Страсбур 25 12 6 7 48-31 42
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 Ренн 25 12 4 9 47-23 40
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 Лион 25 10 9 6 34-31 38
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 Монако 25 10 8 7 38-27 38
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ПСЖ

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