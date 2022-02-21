Венгер может сменить Леонардо на посту спортивного директора «ПСЖ»
Леонардо может покинуть пост спортивного директора «ПСЖ». В руководстве клуба недовольны бразильцем и рассматривают варианты его замены, сообщает RMC Sport.
Если команду все же возглавит Зинедин Зидан, то основным претендентом на пост спортивного директора является бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.
Также «ПСЖ» готов пригласить в клуб спортивного директора «Тоттенхэма» Фабио Паратичи.
В данный момент 72-летний Венгер работает в ФИФА главой отдела по глобальному развитию футбола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|18
|5
|2
|53-22
|59
|
2
|Ницца
|25
|14
|4
|7
|37-21
|45
|
3
|Марсель
|25
|13
|7
|5
|38-23
|46
|
4
|Страсбур
|25
|12
|6
|7
|48-31
|42
|
5
|Ренн
|25
|12
|4
|9
|47-23
|40
|
6
|Лион
|25
|10
|9
|6
|34-31
|38
|
7
|Монако
|25
|10
|8
|7
|38-27
|38
|
8
|Нант
|25
|11
|5
|9
|34-29
|38
|
9
|Монпелье
|25
|11
|4
|10
|39-34
|37
|
10
|Ланс
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
11
|Лилль
|25
|9
|9
|7
|32-35
|36
|
12
|Брест
|25
|8
|8
|9
|34-37
|32
|
13
|Анже
|25
|7
|8
|10
|30-36
|29
|
14
|Реймс
|25
|6
|10
|9
|28-29
|28
|
15
|Клермон Фут
|25
|7
|6
|12
|26-41
|27
|
16
|Сент-Этьен
|25
|5
|7
|13
|26-47
|22
|
17
|Труа
|25
|5
|6
|14
|22-40
|21
|
18
|Лорьян
|25
|4
|9
|12
|20-39
|21
|
19
|Метц
|25
|4
|9
|12
|25-45
|21
|
20
|Бордо
|25
|4
|9
|12
|37-62
|21
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|23:00
|
Монпелье – Ренн
|- : -
|26.02
|19:00
|
Монако – Реймс
|- : -
|26.02
|23:00
|
ПСЖ – Сент-Этьен
|- : -
|27.02
|15:00
|
Страсбур – Ницца
|- : -
|27.02
|17:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|27.02
|17:00
|
Брест – Лорьян
|- : -
|27.02
|17:00
|
Клермон Фут – Бордо
|- : -
|27.02
|17:00
|
Метц – Нант
|- : -
|27.02
|19:05
|
Труа – Марсель
|- : -
|27.02
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Мартен Террье
Ренн
|12
|П
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|9
|
|
Жонатан Клаусс
Ланс
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|21
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|1
|6
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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