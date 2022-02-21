Венгер может сменить Леонардо на посту спортивного директора «ПСЖ»

Леонардо может покинуть пост спортивного директора «ПСЖ». В руководстве клуба недовольны бразильцем и рассматривают варианты его замены, сообщает RMC Sport.

Если команду все же возглавит Зинедин Зидан, то основным претендентом на пост спортивного директора является бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

Также «ПСЖ» готов пригласить в клуб спортивного директора «Тоттенхэма» Фабио Паратичи.

В данный момент 72-летний Венгер работает в ФИФА главой отдела по глобальному развитию футбола.