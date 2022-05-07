Мбаппе склоняется к уходу из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе по-прежнему не решил, где продолжит карьеру, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 23-летний француз склоняется к уходу из парижского клуба.

Отмечается, что на следующей неделе состоится встреча представителей нападающего с руководством «Реала».

Ранее мать Мбаппе опровергла информацию о том, что ее сын продлил контракт с «ПСЖ» до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.