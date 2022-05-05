Мать Мбаппе прокомментировала информацию о возможном продлении контракта Килиана с «ПСЖ»

Мать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе Файза Ламари опровергла информацию о том, что ее сын достиг соглашения о продлении контракта с парижским клубом.

«Разговоры вокруг будущего Килиана проходят в атмосфере большого спокойствия, чтобы он мог сделать правильный выбор, уважая все стороны», — написала Ламари в соцсетях.

Ранее стало известно, что Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» до 2024 года.

По данным источника, 23-летний француз подпишет соглашение на 2 года с опцией продления еще на один год. Футболист будет зарабатывать 50 миллионов евро в год, также он получит 100 миллионов евро в качестве подписного бонуса.