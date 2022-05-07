Нападающий «Реймса» Экитике может перейти в «МЮ»

Нападающий «Реймса» Уго Экитике может перейти в клуб АПЛ. Игроком активно интересуется «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.

По информации издания, агенты команды уже провели предварительные переговоры с французским клубом. Сообщается, что в игроке также заинтересован лондонский «Арсенал», «Бавария» и «Ньюкасл». «Реймс» готов расстаться с Экитике за 35 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 21 матче чемпионата Франции. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.