Мбаппе не просил «ПСЖ» продать Неймара

«ПСЖ» не сообщал нападающему Неймару, что хочет продать его, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, у 30-летнего бразильца нет конфликта с нападающим парижского клуба Килианом Мбаппе.

Отмечается, что Мбаппе не просил «ПСЖ» продать нападающего.

При этом о рганизовать уход Неймара из клуба будет сложно, так как парижане хотят получить большую часть от 222 миллионов евро, заплаченных на него «Барселоне» в 2017 году.

В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.