Мбаппе не просил «ПСЖ» продать Неймара
«ПСЖ» не сообщал нападающему Неймару, что хочет продать его, сообщает UOL Esporte.
По информации источника, у 30-летнего бразильца нет конфликта с нападающим парижского клуба Килианом Мбаппе.
Отмечается, что Мбаппе не просил «ПСЖ» продать нападающего.
При этом организовать уход Неймара из клуба будет сложно, так как парижане хотят получить большую часть от 222 миллионов евро, заплаченных на него «Барселоне» в 2017 году.
В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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12
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13
|Монпелье
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14
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15
|Труа
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|0
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16
|Лорьян
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
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|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
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|00:00
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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