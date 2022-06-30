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Сегодня, 11:28

«Ювентус» может подписать Кимпембе

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе покинет парижский клуб, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 26-летнего француза может подписать «Ювентус», если из клуба уйдет защитник Маттейс де Лигт.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему нидерландцу проявляет «Челси».

В прошедшем сезоне Кимпембе провел 41 матч в составе «ПСЖ» во всех турнирах и забил два мяча.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/juventus-kimpembe-calciomercato-psg-29-giugno-2022
Маттейс де Лигт
Преснель Кимпембе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
ФК Ювентус
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