«Ювентус» может подписать Кимпембе

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе покинет парижский клуб, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 26-летнего француза может подписать «Ювентус», если из клуба уйдет защитник Маттейс де Лигт.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему нидерландцу проявляет «Челси».

В прошедшем сезоне Кимпембе провел 41 матч в составе «ПСЖ» во всех турнирах и забил два мяча.