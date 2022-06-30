«Ювентус» может подписать Кимпембе
Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе покинет парижский клуб, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, 26-летнего француза может подписать «Ювентус», если из клуба уйдет защитник Маттейс де Лигт.
Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему нидерландцу проявляет «Челси».
В прошедшем сезоне Кимпембе провел 41 матч в составе «ПСЖ» во всех турнирах и забил два мяча.
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14
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
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Страсбур – Монако
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|7.08
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Тулуза – Ницца
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