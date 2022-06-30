«ПСЖ» и Почеттино договорились о расторжении контракта
«ПСЖ» договорился о расторжении контракта с главным тренером Маурисио Почеттино, сообщает RMC Sport.
По информации источника, парижский клуб достиг полной договоренности о прекращении сотрудничества с 50-летним аргентинцем и его штабом.
Отмечается, что сторонам осталось лишь подписать бумаги, чтобы оформить расторжение соглашения.
Ранее сообщалось, что тренер хотел получить два миллиона евробонусов от клуба, помимо 15 миллионов неустойки и годовой зарплаты.
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4
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|0
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|0
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5
|Ницца
|0
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|0-0
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
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|0
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20
|Осер
|0
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
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