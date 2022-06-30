«ПСЖ» и Почеттино договорились о расторжении контракта

«ПСЖ» договорился о расторжении контракта с главным тренером Маурисио Почеттино, сообщает RMC Sport.

По информации источника, парижский клуб достиг полной договоренности о прекращении сотрудничества с 50-летним аргентинцем и его штабом.

Отмечается, что сторонам осталось лишь подписать бумаги, чтобы оформить расторжение соглашения.

Ранее сообщалось, что тренер хотел получить два миллиона евробонусов от клуба, помимо 15 миллионов неустойки и годовой зарплаты.