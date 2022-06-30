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Сегодня, 16:40

«ПСЖ» и Почеттино договорились о расторжении контракта

Карен Саркисян
Корреспондент
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«ПСЖ» договорился о расторжении контракта с главным тренером Маурисио Почеттино, сообщает RMC Sport.

По информации источника, парижский клуб достиг полной договоренности о прекращении сотрудничества с 50-летним аргентинцем и его штабом.

Отмечается, что сторонам осталось лишь подписать бумаги, чтобы оформить расторжение соглашения.

Ранее сообщалось, что тренер хотел получить два миллиона евробонусов от клуба, помимо 15 миллионов неустойки и годовой зарплаты.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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