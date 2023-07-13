Нападающего «Монако» Бен Йеддера обвиняют в сексуальном насилии
Форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер обвиняется в сексуальном насилии, сообщает Nice-Matin.
По информации источника, на 32-летнего француза подали заявление две девушки в возрасте 19 и 20 лет. Они обвиняют футболиста и его младшего брата в сексуальном насилии на вечеринке.
Бен Йеддер выступает за «Монако» с 2019 года. В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром монегасков, на его счету 25 мячей и 7 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.
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9
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13
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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