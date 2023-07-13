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Нападающего «Монако» Бен Йеддера обвиняют в сексуальном насилии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер обвиняется в сексуальном насилии, сообщает Nice-Matin.

По информации источника, на 32-летнего француза подали заявление две девушки в возрасте 19 и 20 лет. Они обвиняют футболиста и его младшего брата в сексуальном насилии на вечеринке.

Бен Йеддер выступает за «Монако» с 2019 года. В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром монегасков, на его счету 25 мячей и 7 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.

Виссам Бен Йеддер
Футбол
ФК Монако
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