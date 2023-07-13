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Сканавино считает, что в «Гавре» Кузяев справится с нагрузками

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Далер Кузяев.
Фото ФК «Гавр»

Бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино поделился с «СЭ» своим мнением о решении 30-летнего экс-хавбека сине-бело-голубых Далера Кузяева заключить двухлетний контракт с новичком французской лиги 1 «Гавром».

— Искренне желаю удачи Далеру, к которому отношусь с большой симпатией. Он заслужил право попробовать силы в одном из пяти ведущих чемпионатов в Европе, — заметил Сканавино. — В клубе из Петербурга Кузяев служил образцом для подражания в тренировочном процессе, это настоящий профессионал. Полузащитник никогда не выглядел и не выглядит сейчас на свой возраст, а кажется моложе. С физической точки зрения у него не должно возникнуть проблем с адаптацией во Франции, где средний уровень силовой подготовки игроков очень высок.

В сезоне-2022/23 Кузяев провел за «Зенит» 35 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

«Гавр» в сезоне-2022/23 занял первое место в лиге 2 и поднялся в лигу 1 — сильнейший дивизион чемпионата Франции.

Далер Кузяев
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Кузяев объяснил, почему решил перейти в «Гавр»
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