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Сегодня, 18:28

«Лейпциг» заплатит «Лансу» 43 миллионов евро за Опенда

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ланса» Лоис Опенда этим летом покинет клуб, сообщает L'Equipe.

По данным источника, «Лейпциг» достиг соглашения с французским клубом о переходе 23-летнего игрока. Сумма трансфера составляет 43 миллиона евро плюс 6 миллионов в качестве дополнительных расходов.

В прошедшем сезоне бельгийский футболист провел 42 матча за «Ланс» во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи. Действующий контракт рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

ФК Ланс
ФК Лейпциг
Лоис Опенда
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