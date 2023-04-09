«Монако» Головина сыграл вничью с «Нантом»

«Монако» и «Нант» сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции — 2:2.

В составе монегасков забитыми голами отметились Аксель Дисаси и Элиот Матацо. За «Нант» мячи забили Мостафа Мохамед и Людовик Бла.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте.

«Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1, набрав 58 очков. «Нант» располагается на 14-й строчке — 31 очко.