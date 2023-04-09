«Марсель» сыграл в ничью с «Лорьяном»

«Марсель» сыграл в ничью с «Лорьяном» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Франции — 0:0.

Гости нанесли два удара в створ ворот. Футболисты «Лорьяна» — 5.

«Марсель» располагается на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 61 очко за 30 матчей. «Лорьян» находится на 10-м месте с 45 очками.