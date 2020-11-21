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«Монако» одержал волевую победу над «ПСЖ»

00:53
20 ноября. «Монако» — «ПСЖ» — 3:2. Фото Twitter
20 ноября. «Монако» — «ПСЖ» — 3:2. Фото Twitter
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«Монако» переиграл «ПСЖ» в 11-м туре чемпионата Франции (3:2). В первом тайме форвард парижан Кильян Мбаппе оформил дубль. После перерыва у монегасков два гола забил Кевин Фолланд, а также на последних минутах пенальти реализовал Сеск Фабрегас, забив победный мяч.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин эту встречу пропустил из-за повреждения.

«Монако» поднялся на второе место в таблице. Лидирует «ПСЖ», у которого сейчас на 4 очка больше, чем у монегасков.

Чемпионат Франции

Лига 1

11-й тур

«Монако» — «ПСЖ» — 3:2 (0:2)

Голы: Мбаппе, 25 (0:1). Мбаппе, 37 — с пенальти (0:2). Фолланд, 52 (1:2). Фолланд, 65 (2:2). Фабрегас, 84 — с пенальти (3:2).

«Монако»: Манноне, Балло-Туре (Фабрегас, 46), Бадиашиле, Дисаси, Матсима, Тшуамени (Флорентину, 90+1), Диоп (Йоветич, 90+2), Фофана, Фолланд, Мартинш (Матазо, 90+4), Жеббель (Кайю Энрике, 46).

«ПСЖ»: Навас, Кюрзава (Баккер, 68), Кимпембе, Диалло, Дагба, Сарабия, Данилу Перейра (Паредес, 68), Рафинья (Флоренци, 85), Ди Мария (Неймар, 60), Мбаппе (Руис-Атиль, 68), Кин.

Предупреждения: Данилу Перейра, 20. Фофана, 35. Руис-Атиль, 80. Фабрегас, 87. Кимпембе, 88.

Удаление: Диалло, 84.

Судья: Тюрпен.

20 ноября. Монако. Стадион «Луи II».

Монако — ПСЖ

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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