«Монако» одержал волевую победу над «ПСЖ»
«Монако» переиграл «ПСЖ» в 11-м туре чемпионата Франции (3:2). В первом тайме форвард парижан Кильян Мбаппе оформил дубль. После перерыва у монегасков два гола забил Кевин Фолланд, а также на последних минутах пенальти реализовал Сеск Фабрегас, забив победный мяч.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин эту встречу пропустил из-за повреждения.
«Монако» поднялся на второе место в таблице. Лидирует «ПСЖ», у которого сейчас на 4 очка больше, чем у монегасков.
Чемпионат Франции
Лига 1
11-й тур
«Монако» — «ПСЖ» — 3:2 (0:2)
Голы: Мбаппе, 25 (0:1). Мбаппе, 37 — с пенальти (0:2). Фолланд, 52 (1:2). Фолланд, 65 (2:2). Фабрегас, 84 — с пенальти (3:2).
«Монако»: Манноне, Балло-Туре (Фабрегас, 46), Бадиашиле, Дисаси, Матсима, Тшуамени (Флорентину, 90+1), Диоп (Йоветич, 90+2), Фофана, Фолланд, Мартинш (Матазо, 90+4), Жеббель (Кайю Энрике, 46).
«ПСЖ»: Навас, Кюрзава (Баккер, 68), Кимпембе, Диалло, Дагба, Сарабия, Данилу Перейра (Паредес, 68), Рафинья (Флоренци, 85), Ди Мария (Неймар, 60), Мбаппе (Руис-Атиль, 68), Кин.
Предупреждения: Данилу Перейра, 20. Фофана, 35. Руис-Атиль, 80. Фабрегас, 87. Кимпембе, 88.
Удаление: Диалло, 84.
Судья: Тюрпен.
20 ноября. Монако. Стадион «Луи II».
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