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Гол Серхио Рамоса принес «ПСЖ» победу в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» 15 июля провел товарищеский матч против клуба «Кевий». Парижане выиграли со счетом 2:0.

Автором победного мяча стал защитник «ПСЖ» Серхио Рамос. Он отличился на 34-й минуте встречи.

Во втором тайме преимущество парижан укрепил 18-летний нападающий Джейди Гассама.

Это была дебютная игра Кристофа Галтье на посту главного тренера «ПСЖ».

Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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