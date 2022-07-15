Гол Серхио Рамоса принес «ПСЖ» победу в товарищеском матче
«ПСЖ» 15 июля провел товарищеский матч против клуба «Кевий». Парижане выиграли со счетом 2:0.
Автором победного мяча стал защитник «ПСЖ» Серхио Рамос. Он отличился на 34-й минуте встречи.
Во втором тайме преимущество парижан укрепил 18-летний нападающий Джейди Гассама.
Это была дебютная игра Кристофа Галтье на посту главного тренера «ПСЖ».
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