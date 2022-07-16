Эмболо прокомментировал переход в «Монако»

Новичок «Монако» Бриль Эмболо объяснил, почему перешел в клуб чемпионата Франции из менхенгладбахской «Боруссии». Контракт рассчитан на четыре года.

«Очень рад стать частью этого замечательного проекта. Я благодарен руководству за предоставленную возможность открыть для себя такой замечательный клуб. Хочу как можно быстрее интегрироваться и привнести свои качества в этот состав. Мне не терпится открыть для себя новый чемпионат, уровень которого постоянно растет», — цитирует пресс-служба клуба Эмболо.

В прошлом сезоне Эмболо забил 11 голов и сделал 6 голевых передач в 31 матче за «Боруссию».