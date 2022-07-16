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Эмболо прокомментировал переход в «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Монако» Бриль Эмболо объяснил, почему перешел в клуб чемпионата Франции из менхенгладбахской «Боруссии». Контракт рассчитан на четыре года.

«Очень рад стать частью этого замечательного проекта. Я благодарен руководству за предоставленную возможность открыть для себя такой замечательный клуб. Хочу как можно быстрее интегрироваться и привнести свои качества в этот состав. Мне не терпится открыть для себя новый чемпионат, уровень которого постоянно растет», — цитирует пресс-служба клуба Эмболо.

В прошлом сезоне Эмболо забил 11 голов и сделал 6 голевых передач в 31 матче за «Боруссию».

Бриль Эмболо. «Монако» объявил о трансфере форварда менхенгладбахской «Боруссии»

Брель Эмболо
Футбол
Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Монако
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«Монако» объявил о трансфере форварда менхенгладбахской «Боруссии»

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