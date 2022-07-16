Эмболо прокомментировал переход в «Монако»
Новичок «Монако» Бриль Эмболо объяснил, почему перешел в клуб чемпионата Франции из менхенгладбахской «Боруссии». Контракт рассчитан на четыре года.
«Очень рад стать частью этого замечательного проекта. Я благодарен руководству за предоставленную возможность открыть для себя такой замечательный клуб. Хочу как можно быстрее интегрироваться и привнести свои качества в этот состав. Мне не терпится открыть для себя новый чемпионат, уровень которого постоянно растет», — цитирует пресс-служба клуба Эмболо.
В прошлом сезоне Эмболо забил 11 голов и сделал 6 голевых передач в 31 матче за «Боруссию».
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14
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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