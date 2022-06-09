«Монако» нашел замену полузащитнику Тчуамени

«Монако» нашел замену полузащитнику Орельену Тчуамени.

Как сообщает L'Equipe, полузащитник «Палмейраса» Данило возглавляет список кандидатов на замену Тчуамени, который должен перейти в «Мадрид».

21-летний Данило в минувшем сезоне сыграл за бразильский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро. Его контракт с «Палмейрас» рассчитан до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что Тчуамени пройдет заключительный этап медосмотра для перехода в клуб из Мадрида 13 июня после матча Лиги наций Франция — Хорватия. Все детали трансфера уже согласованы, полузащитнику осталось лишь подписать контракт.