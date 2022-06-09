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Сегодня, 21:44

«Монако» нашел замену полузащитнику Тчуамени

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Монако» нашел замену полузащитнику Орельену Тчуамени.

Как сообщает L'Equipe, полузащитник «Палмейраса» Данило возглавляет список кандидатов на замену Тчуамени, который должен перейти в «Мадрид».

21-летний Данило в минувшем сезоне сыграл за бразильский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро. Его контракт с «Палмейрас» рассчитан до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что Тчуамени пройдет заключительный этап медосмотра для перехода в клуб из Мадрида 13 июня после матча Лиги наций Франция — Хорватия. Все детали трансфера уже согласованы, полузащитнику осталось лишь подписать контракт.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Transferts-l1-monaco/1337365
Футбол
ФК Монако
ФК Палмейрас
Орельен Тчуамени
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 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
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 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
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 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
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 Труа 38 9 11 18 37-53 38
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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Анже – Монпелье
 2 : 0
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Ланс – Монако
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Лилль – Ренн
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Марсель – Страсбур
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