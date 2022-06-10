Лев заинтересован в возвращении к работе в клубе и может возглавить «ПСЖ»

Немецкий специалист Йоахим Лев может возглавить «ПСЖ», сообщает Bild.

По сведениям источника, бывший главный тренер сборной Германии заинтересован в возвращению к клубной работе. Лев может возглавить парижский клуб, если команду покинет Маурисио Почеттино.

61-летний Лев возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира и Кубок конфедераций, стал серебряным призером чемпионата Европы, бронзовым призером чемпионатов Европы и мира.

Последним клубом в карьере Лева была венская «Аустрия», которую он тренировал с 2003 по 2004 год.